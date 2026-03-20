McTominay a Dazn: "Obiettivo è vincere più gare possibili! I rientri ci aiuteranno"
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Il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Cagliari vinta col punteggio di 0-1 e valevole per la 30^ giornata.
Come è stato giocare con De Bruyne e Hojlund? "Kevin è un buon giocatore, è semplice giocare con lui. Grande vittoria contro una squadra forte".
Rimpianti? "Adesso l'obiettivo è vincere più partite possibili, i rientri ci daranno una mano".
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