Cagliari, Maran ricorda ancora la vittoria di Napoli: "Che orgoglio, mi ha emozionato"

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha rilasciato un'intervista a L'Unione Sarda. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club rossoblù: "Proviamo sempre ad essere più bravi del giorno prima. Il resto viene da sé. Tra i cinque risultati utili di fila il più difficile è stato il primo. Trovare le energie mentali giuste a Parma dopo due sconfitte in casa non era semplice. La vittoria di Napoli? Mi ha emozionato per avere dato alla gente orgoglio e soddisfazione".