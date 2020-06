Cagliari, Nainggolan: "Mai alla Juve, non voglio stare con i più forti"

Intervenuto nel corso di una live su Twitch, il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan, in odore di possibile ritorno all’Inter, ha parlato della sua nota rivalità sportiva con la Juventus: “Voglio sfatare questo mito per cui sarei contro la Juve. Io ho sempre detto che non andrei alla Juve perché mi piacciono le sfide, non voglio mai stare con i più forti. La cosa più bella secondo me è prendere una squadra e portarla in alto. Poi ora gli juventini mi diranno che è la Juve a non volermi, ma va bene così. Ora i tifosi della Juve mi fanno anche i cori contro, ma la verità è che sono soltanto rimasto coerente con ciò che ho detto. Conte? Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, amo le persone che parlano chiaro e lui è uno che ti dice le cose in faccia, con me è stato sempre stato trasparente sin dall’inizio”.