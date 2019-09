Cagliari, pronta la solita gara della vita. Nandez: "Napoli è importante per i tifosi"

Nahitan Nández, giocatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni de L'Unione Sarda, in vista del prossimo match che vedrà proprio la squadra di Maran impegnata contro il Napoli di Ancelotti: "Una partita importante per i tifosi, ma soprattutto per noi e scenderemo in campo per vincere. Contro Parma e Genoa siamo entrati in campo con la voglia di vincere, sapendo quello che volevamo e ce lo siamo preso. Il mister è una persona seria e professionale, studia a fondo gli avversari e vuole sempre vincere. Questa società ha un progetto serio, serve tempo, non ho mai avuto dubbi sulla mia scelta e nelle ultime due partite abbiamo mostrato quel coraggio che la gente ci chiede".