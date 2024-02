Cagliari, Ranieri in mixed: "Era importante non lasciare sbizzarrire il Napoli, cosa che hanno fatto col gol"

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato in mixed-zone al termine della sfida pareggiata col Napoli.

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato in mixed-zone al termine della sfida pareggiata col Napoli: "Adesso si entra nella fase calda, il girone di ritorno è sempre il momento della verità, era importante non perdere oggi. Avevo chiesto una prova di orgoglio, sappiamo che il Napoli è in crisi dice la stampa, perché l'anno scorso era un gioiello ma non è che se lo sono dimenticato. Era importante non lasciarli sbizzarrire, cosa che hanno fatto con il gol, ma tenere la partita aperta ci ha lasciato sempre la speranza di pareggiarla. Devo fare i complimenti alla squadra e al pubblico, ci accompagna.

Una bella partita di sostanza. Adesso arriveranno degli scontri importanti, pensiamo all'Empoli che si è tirato fuori, sta facendo questo finale di campionato alla grande. Complimenti a loro, noi vogliamo seguirli".