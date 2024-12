Cagni: "Conte appena arrivato ha subito blindato due giocatori"

Luigi Cagni è intervenuto a Radio Marte per commentare le ultime in vista della gara di sabato tra Genoa e Napoli: “L'infortunio di Buongiorno? Succede, ma se una squadra vuole lottare per grandi traguardi non può andare in difficoltà. Antonio avrà la soluzione, di sicuro Buongiorno ha fatto un grande inizio stagione, ha restituito equilibrio alla difesa e a tutta la fase difensiva. Il Napoli comunque è in costruzione, qualche incidente di percorso c'è stato ma per ora va benissimo così, ci si dimentica anche che si è partiti con un nuovo corso, Conte è arrivato e si è imposto con la società per la permanenza di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, ha ottenuto buoni giocatori ed il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Chi al posto di Buongiorno? Non è una questione tecnica, piuttosto ritengo che giocherà chi sta meglio, chi è più in forma. Leggo di Juan Jesus, ma potrebbe anche giocare Olivera. Poi affronti il Genoa, a Marassi, sarà una partita indubbiamente difficile, ma mi aspetto il solito Napoli. Se c'è un problema offensivo degli azzurri è che giocano poco su Lukaku dall'inizio, fanno tanto possesso palla e poi vanno sulle fasce, invece il belga andrebbe continuamente stimolato dai compagni. Il Napoli deve alzare il ritmo da subito, ora Conte ha fatto esperimenti e valutazioni, adesso la squadra deve cambiare velocità ed è assolutamente in grado di farlo”.