Cagni elogia Gattuso: "Sta dimostrando di non essere solo uno che urla"

Luigi Cagni, allenatore, ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Rino Gattuso e della sua crescita da tecnico: "Gattuso sta dimostrando di non essere solo uno che urla. Grazie a lui, il Napoli ha avuto un grandissimo cambiamento. Rino sta facendo un ottimo lavoro e vede il calcio come un allenatore importante. Il Napoli è una squadra con grande qualità, su questo non ci sono dubbi".