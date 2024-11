Cagni: "Lukaku? Vedo passi in avanti, ma con quel fisico serve tempo"

Luigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Il campo non mente mai, la classifica del Napoli è meritata, la squadra sta facendo quello che nessuno si aspettava, ovvero è prima in classifica. Probabilmente Conte sapeva di avere una squadra forte, e nel momento in cui ha blindato Di Lorenzo e Kvara, se vieni in una società come il Napoli con un presidente vulcanico come De Laurentiis, vuol dire che hai carta bianca. Sono arrivati i giocatori che voleva Conte, il Napoli ha speso circa 150 milioni e sta avendo ragione.

Lukaku? Uno che ha una stazza fisica del genere ha bisogno di tempo per entrare in forma, se non hai fatto preparazione devi ritrovare velocità, elasticità, di solito lui quando parte è devastante. Ho visto qualcosina di meglio nel proteggere la palla, un piccolo passo avanti l'ha fatto, ma devo dire anche che tutto il Napoli non è ancora brillante.

Il Var? Mariani ha preso una decisione sbagliata, era convinto di quello. Ci sta che l'arbitro commetta degli errori, ho letto le dichiarazioni di Marotta che non condivido per nulla. Non esistono certe cose, da uno esperto come lui non me l'aspettavo, le sue parole sono pericolose perché lascia spazio a sospetti e retro-pensieri".