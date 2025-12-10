Tifoso propone a Del Genio nome nuovo in attacco: "Non sarebbe male"

vedi letture

Paolo Del Genio a Linea Calcio, trasmissione su Canale 8, rispondendo in diretta a un tifoso, ha commentato l'idea di prendere un esterno, un vice Lang a sinistra: "Forse è vero che manca l'alternativa a Lang e sono d'accordo sul non adattare Spinazzola che è meglio resti a fare il quinto. Elmas quel ruolo più può ricoprirlo ad esempio.

Laurienté? L'ho visto giocare spesso, l'anno scorso ha fatto molto bene in B con Berardi, così come molto bene al primo anno in A. Ora non penso che il Sassuolo lo ceda. Perché dite che gioca male? Per me gioca benino e abbastanza".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.