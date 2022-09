Cagni pazzo di Raspadori: “Può giocare ovunque, è fortissimo ed ha grande personalità”

Gigi Cagni, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

Gigi Cagni, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Complimenti al Napoli per gli acquisti, ha indovinato due colpi importanti, Kim e Kvara, devo dire che la dirigenza azzurra non sbaglia quasi mai queste trattative.

Spalletti ha grandi meriti per come ha inserito i calciatori e per come gioca la squadra. Con il Liverpool sarà dura ma ogni gara è a sè e va valutata anche per quello che accade. Gli azzurri devono essere felici già di giocarlo un match di Champions.

Raspadori dove può giocare? Dove vuole, per me è fortissimo ed ha grande personalità. Può fare bene da punta, mezza punta, esterno e trequartista. Ha qualità importante e avrà il tempo di inserirsi con calma”.