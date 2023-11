Cagni: "Sono sicuro che Mazzarri utilizzerà questo modulo"

L'allenatore Luigi Cagni è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

L'allenatore Luigi Cagni è intervenuto a Radio Marte: "Cosa deve fare Mazzarri? In primo luogo dovrebbe ridare serenità ai giocatori, permettendo loro di esprimere al meglio le proprie qualità nel proprio ruolo senza apportare troppe modifiche rispetto allo scorso anno. Garcia aveva azzardato molto, provando a cambiare subito una squadra che aveva dei meccanismi di gioco acquisiti. Cambiando così tanto in tempi così rapidi, o riesci ad ottenere rapidamente la fiducia dei calciatori o diventa un problema, cosa che è accaduta in questa prima parte di stagione degli azzurri.

Meglio affrontare subito partite così impegnative o iniziare in modo più soft magari per provare ulteriori soluzioni? Mazzarri e la squadra devono affrontare una partita alla volta, inoltre anche se da subentrante Walter avrà a disposizione giocatori di enorme qualità. La soluzione è tornare alla semplicità e far giocare i calciatori nel ruolo a loro più congeniale.

Se si utilizzano sistemi di gioco diversi, diventa più difficile trovare i giusti e necessari equilibri. Credo Mazzarri tornerà al 4-3-3 di Spalletti, che dava sicurezza ai giocatori, che al momento hanno bisogno di ritrovare certezze. Quanto è importante valorizzare tutta la rosa del Napoli? È estremamente importante, ma tutto dipende dall’atteggiamento mentale: se la squadra ritrova serenità e fiducia, tornando alle cose normali e semplici, sarà una chiave di volta importante che permetterà anche di tornare alla vittoria”.