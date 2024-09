Podcast Cagni sta con Motta: "Vlahovic col Napoli non difendeva palla e non rendeva niente"

vedi letture

L'allenatore Gigi Cagni è stato ospite a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Juventus, Vlahovic è un caso?

"Ho fatto una cosa del genere con Okaka allo Spezia. Stavo un'ora, finito l'allenamento, a tirargli palloni e lui a difendere palla, perché non sa difendere palla. Vlahovic ha lo stesso difetto, ma è da tempo che lo dico. Si fa anticipare, è sempre in difficoltà. La mossa di Weah centravanti col Napoli? Per Motta era vantaggiosa perché Vlahovic in quel momento non rendeva niente. Provi in certi casi. Motta sta costruendo una squadra, devi anche mandare dei segnali. A Vlahovic fai capire che così non fa bene, perché così non serve a nessuno, a se stesso. E manda un segnale alla squadra e costruisci così uno spogliatoio".