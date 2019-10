Cagni: "Torino non mi entusiasma, Ancelotti farà turnover perché loro hanno fisicità"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il tecnico Gigi Cagni per parlare del Torino, avversario di domani del Napoli: "Dopo la Champions conta il recupero fisico e mentale. Il Torino l'ho visto a Genova, non mi ha fatto grande impressione. E' una squadra molto fisica, ma non gioca bene, non ha grande qualità. Anche col Milan nel primo tempo molto male, poi li hanno recuperati fisicamente. Rischiano tanto dietro. Ancelotti credo farà turnover, c'è bisogno di condizione buona contro una squadra fisica come il Torino".