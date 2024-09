Cagni: "Voglio smentire una sciocchezza che si dice su Lukaku"

Gigi Cagni, allenatore, commenta l'inizio di stagione del Napoli di Conte ai microfoni di Radio Marte: "Siamo all'inizio della stagione e già si gioca troppo, senza considerare il fatto che il mercato è stato aperto nonostante fosse già partito il campionato. I ritmi non sono alti, chi ha più qualità spesso vince le partite. I presupposti per far bene a Napoli ci sono, Conte è un vincente, nel giro di due anni qualcosa gli azzurri vinceranno. La rosa è buona, ma la carta top è stata l'aver scelto il tecnico giusto, Antonio sa gestire al meglio i giocatori, è il top del top. Senza considerare che poi il gruppo è composto da elementi di grande qualità.

Lukaku? Centravanti fortissimo, in mezzo al campo mantiene una zona elevata di certezze uscendo dalla fase difensiva, poi nei trenta metri è uno pesante, che ogni calciatore vorrebbe avere. Poi il discorso dell'età è una sciocchezza, oggi a 31 sei nel pieno della condizione, oltretutto Lukaku ha ritrovato il suo allenatore ideale e, credetemi, questo è importantissimo".