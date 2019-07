Caiazza a sorpresa: "Callejon potrebbe seguire Albiol in Spagna, spero di no..."

Nel corso di Ne Parliamo da Dimaro su Canale 8, il giornalista del Roma, Salvatore Caiazza, ha parlato del futuro di Mertens e Callejon: "Sono entrambi '87 e in scadenza di contratto ma hanno ancora il fisico per poter dare qualcosa di importante al Napoli. Mertens di sicuro resta, lo ha detto chiaramente, Callejon non lo so. Davanti a questa folla sulla corsia di destra potrebbe seguire Albiol andandosene in Spagna, ma mi auguro di no e che, entrambi, vengano premiati con un biennale".