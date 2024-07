Caiazza: "Conte ha cambiato anche Starace, ora non fa più il solito balletto"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen al PSG? Se non è il PSG sarà un’altra squadra, ma non è al centro del progetto tecnico di Conte come ha detto l’allenatore stesso. Lukaku? Viene a Napoli senza le coppe perchè in panchina c’è Conte che è il suo allenatore preferito. In questi giorni i due si stanno sentendo e con Manna e De Laurentiis ne stanno parlando. Al di là delle qualità di Lukaku, l’attaccante si esprime al massimo con Conte che subito gli farà perdere cinque chili. Quando era all’Inter ed andava a pesarsi Conte alzava la bilancia di due o tre chili per farlo stare sempre in forma. E’ un attaccante che riesce a dare di più con quest’allenatore e non con altri, anche se con la Roma male non ha fatto.

Quando c’era Spalletti si era creato lo slogan ‘tutto per lei’. Oggi tutto gira intorno a Conte che ha cambiato la storia del ritiro. Ieri è entrato in campo Starace e il pubblico lo ha acclamato, in altre occasioni avrebbe fatto il suo balletto, ma non l’ha fatto. E’ andato vicino alla tribuna ed alzando le mani ha detto ‘calma, calma, calma’. Conte vuole che gli applausi si facciano prima e alla fine degli allenamenti e non durante”.