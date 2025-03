Caiazza: "Conte via? Al Nord fanno di tutto per distrarre il Napoli dallo Scudetto..."

vedi letture

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi del quotidiano Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Linea Calcio', trasmissione in onda su Canale 8: "Conte via a giugno? Secondo qualcuno la cessione di Kvaratskhelia avrebbe rotto il feeling tra Conte e il presidente De Laurentiis, ma non credo sia questo il problema. Lo dirà fino alla noia: il Napoli non deve pensare al 1° giugno, ma al 30 marzo, cioè a Napoli-Milan, poi al Bologna e poi a tutto il resto.

Si cerca in tutti i modi, dall'altra parte dello Stivale, di minare il terreno partenopeo per dare spazio a quello milanese per la vittoria dello Scudetto. E' successo più volte in stagione. Addirittura qualche settimana fa si parlava degli ultrà, di Lukaku e dei regali a un tifoso arrestato. Al Nord si fa di tutto per distrarre il Napoli dalla lotta-Scudetto".