Caiazza contro Mertens: “Un ruffiano! E’ stato fin troppo furbo con i napoletani…”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto Salvatore Caiazza giornalista de “Il Roma”: “Il Napoli deve rinnovarsi così come si sta rinnovando l’Italia. Ci sono giocatori che possono già essere da Napoli, è inutile guardare all’estero se già hai giocatori in casa. Gaetano ha fatto un po’ di gavetta e quest’anno è cresciuto molto. Zerbin può dare tanto, dipenderà da Luciano Spalletti.

Per Ospina c’è una distanza tra domanda e offerta, ma il colombiano è quello che piace di più a Spalletti. Meret è un giocatore che doveva fare grandi cose, ma dall’infortunio e dall’arrivo di Ospina è stato penalizzato. Per rimanere vuole la sicurezza della titolarità. Eventualmente Sirigu potrebbe essere il secondo.

Mertens è stato fin troppo furbo con il popolo napoletano, al contrario di Insigne che agisce senza pensare a quello che deve fare. Mertens è andato a colpire le debolezze dei napoletani con: Palazzo Donn’Anna oppure chiamando il figlio Ciro. Nulla toglie quello che di buono ha fatto. Per me è un ‘ruffiano’ che è stato capace di entrare nei cuori dei napoletani. Un po’ di tempo fa dissi anche che appena andrà via da Napoli il figlio si chiamerà solo Romeo. Mi auguro, comunque, che non sia finita qui ma dopo questa richiesta mi rendo conto che questo amore c’è solo da parte dei napoletani”.