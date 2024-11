Caiazza: "Non solo Lukaku, avete visto Meret? E Gilmour sembrava un bimbo all'Edenlandia!"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo Il Lunedì: "Al di là della partita perfetta dell'Atalanta, abbiamo visto un Napoli con carattere zero. Una squadra senza lo spirito di agonismo che eravamo stati abituati a vedere, adesso la elogiamo va benissimo, elogiamo gli avversari.

Però guardiamoci anche in casa, perché è un Napoli che, al di là della mancanza del piano B, è niente. Hanno attaccato sicuramente Lukaku che ha perso, ma Gilmour lì in mezzo sembrava un bambino all'Edenlandia che non sapeva se doveva andarsi a comprare una graffa. Ci siamo fossilizzati sulla prestazione di Lukaku, ma vogliamo parlare di Meret? Il problema è a 360 gradi. Va bene l'Atalanta, va bene la perfezione, però Conte di solito le partite le riesce a cambiare. Ieri nonostante abbia avuto delle alternative valide... Hai visto il primo tempo che non va? Inizia il secondo e cambia subito, mettici qualità. Hai accettato la sfida dell'uomo sull'uomo e vedi la qualità che non c'è nel primo tempo, fai subito il cambio e metti Neres dentro".