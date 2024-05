Caiazza perplesso: "Il Napoli ha speso tanto per Lindstrom e poi non ha preso il difensore..."

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi auguro che stasera giochi Lindstrom viste le assenze. Nel contratto di Lindstrom c’è l’obbligo di riscatto, Mazzarri ce lo descriveva come vice Kvara e spero che finalmente riesca a mettersi in luce. Giocherà Cajuste al posto di Zielinski, il Napoli ha bisogno di fisicità. la qualità di Traorè può essere utilizzata nella ripresa. Cajuste non m’è dispiaciuto contro la Roma, s’è integrato bene. Quando non giochi con continuità puoi trovare qualche difficoltà.

Lindstrom? L’investimento è stato alto, 28 mln per un Napoli che non ha voluto comprare un difensore a 30 mln, sono tanti. Gli darei fiducia col prossimo allenatore. I tre allenatori che si sono alternati hanno avuto una sorta di pregiudizio nei confronti di un calciatore che non s’è ben integrato perchè non ha giocato”.