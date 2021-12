Caiazza: "Serve subito un centrale, Juan Jesus da quarta a prima scelta"

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il sostituto di Manolas dovrà uscire dalla calza dell’Epifania o dovrà essere preso dopo poco, perché con Koulibaly in Coppa d’Africa rischi seriamente di non avere l’alternativa a Juan Jesus e Rrahmani. Mi fa impazzire dire l’alternativa di Juan Jesus, il brasiliano era arrivato a Napoli per essere la quarta scelta in difesa e oggi si trova ad essere la prima scelta per un bel mese e mezzo, sperando che il Senegal esca presto dalla Coppa d’Africa. Il Napoli sta guardando un centrale che possa fare anche il terzino sinistro, perché a prescindere dai pochi minuti fatti da Ghoulam in quel ruolo il Napoli pecca un po’. Con la Juve, vista la squalifica di Mario Rui, dovrebbe essere spostato di nuovo Di Lorenzo a sinistra e usare Malcuit a destra.

Manca ancora la mentalità come ha detto Ghoulam? Non a caso l’anno scorso sempre con lo Spezia hai fatto 33 tiri in porta e hai perso lo stesso, stessa cosa con l’Empoli quest’anno. Ghoulam è un veterano di questo Napoli e quindi dice quello che pensa. Basti pensare cosa è successo col Verona all’ultima giornata dello scorso campionato per capire cos’è il Napoli. Il Verona arrivava da una serie di sconfitte e pareggi e il Napoli, per quello che era l’obiettivo delle Champions, se lo sarebbe dovuto mangiare ed invece aveva paura senza capire il motivo. La sconfitta contro lo Spezia però non appartiene al Verona, ma al fatto che dopo il successo di Milano qualcuno pensava di battere i liguri anche col minimo sforzo e così non è stato”.