Caiazza su Di Lorenzo: "Gran campionato ad Empoli ma Napoli è diversa, ricordate Valdifiori?"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato così ai microfoni di Radio Marte: "Questo sarà l'anno di Milik, l'anno scorso dicemmo che non bisogna giudicarlo, quest'anno dovrà dare di più. Il Napoli dovrà rinforzarsi anche sugli esterni. Di Lorenzo ha fatto un gran campionato ad Empoli ma voglio vederlo nel Napoli, l'esempio maggiore è stato Valdifiori che è arrivato a Napoli e si è sciolto. Rispetto anche per Malcuit, ma non posso pensare che una squadra che punta allo Scudetto non si rinforzi".