Caiazza svela: "Bakayoko out per un raffreddore, sapete come ha giocato Insigne?"

Nel corso di Ne parliamo il lunedì su Canale 8, il giornalista Salvatore Caiazza ha parlato delle condizioni di Insigne: "Ha giocato persino non al top. Bakayoko per un raffreddore venerdì ha saltato l'allenamento, Insigne da una settimana fa punture e si pensava addirittura al Covid per come respirava male ed il raffreddore, ma i tamponi fortunatamente sono stati negativi".