Caira: “Ndoye? Cifre folli! Il Napoli deve essere contento di aver risparmiato 45mln”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, direttore sportivo ex Roma. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Direttore, dei conti dell’Inter si è parlato tanto negli ultimi anni, ma sempre con grande confusione, e per dirla tutta, con una certa opacità. Non è semplice capirci qualcosa, ma proviamoci: come stanno realmente i conti nerazzurri? È possibile permettersi un colpo oneroso come quello di Lookman? “Se lo stanno facendo, evidentemente è perché sanno che possono permetterselo. Sul passato, sinceramente, non mi esprimo: c’è chi controlla, e chi è controllato evidentemente ritiene che i controlli siano corretti. Basta. Ci sono organismi appositi che regolano queste situazioni: che poi siano contestabili o meno, è un altro discorso, ma ci sono. Quindi, sì: se viene fatto, è perché si può fare. È paradossale, ma è così. È un tema che va avanti da tempo: ci sono state tante finestre di mercato, tante operazioni. Se le hanno fatte, è perché si può. E non credo nemmeno che si tratti di un rischio calcolato: c’è evidentemente qualche meccanismo, dal punto di vista del bilancio e dell’aspetto economico del club – e anche della federazione – che lo consente. Ma non chiedetemi il tecnicismo interno, perché non lo so. Probabilmente l’Inter riesce a fare qualcosa, a livello strutturale o regolamentare, che permette di continuare a fare mercato nonostante la situazione debitoria. Non sono alchimie, magari sono pieghe nei regolamenti o situazioni borderline che consentono di operare in questo modo”.

Ha citato Ademola Lookman. In questo momento di mercato del Napoli, considerando la cessione di Ndoye al Nottingham Forest, secondo lei questa pista potrebbe riaprirsi per il club partenopeo? “Conoscendo l’Atalanta, si può riaprire qualsiasi pista. Basta che vai lì con 50 milioni e te la riaprono. Ci credo? Non lo so. Conoscendo il Napoli degli ultimi vent’anni, no. Conoscendo invece il Napoli di questo mercato… probabilmente sì. Sicuramente qualcosa è cambiato, nella prospettiva del presidente, su alcune dinamiche di mercato. Si parla di investimenti, di situazioni nuove, tutte legate – ovviamente – al discorso Conte, alla sua permanenza, a tutte queste cose”.

Quindi ci sta dicendo che, anche e soprattutto grazie ad Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis ha cambiato la sua visione aziendale? “Beh, non lo dico io, credo lo dimostrino i fatti. Mi sembra abbastanza evidente. Poi, non so se la vogliamo chiamare visione, ma sicuramente il presidente ha preso un impegno con il proprio allenatore nel momento dell’accordo sulla permanenza, e lo sta mantenendo. Ovviamente facendo i conti con il mercato e con tutto ciò che ne consegue. Ma sì, il cambiamento è quello: ha preso un impegno e lo sta rispettando”.

A questo punto, Direttore, le pongo una provocazione: se Ndoye vale 45 milioni, per Lookman 50 sarebbero un affare? “Le vie del calciomercato sono infinite. Ma giustamente, i paragoni a volte sono inutili, perché stiamo parlando di due giocatori molto diversi, forse anche di livello differente. E la differenza non è solo nei 5 milioni: è sostanziale. Se Lookman può valere 50 milioni oggi – e secondo me non li vale in valore assoluto – è perché non ci sono più giocatori validi, se ne hai uno buono, vale il doppio. Questa è la base di partenza. Dall’altra parte, la gestione Sartori al Bologna – così come lo era stata all’Atalanta, e prima ancora al Chievo – è straordinaria. Giovanni ha la bacchetta magica. Non solo nel trovare i giocatori, ma anche nel cogliere il momento critico o particolare di chi vuole comprare. Fa l’affare. Diciamocelo: quella cifra in Premier per Zirkzee, che ha fatto un solo anno a buoni livelli… e l’anno scorso in Inghilterra ha giocato pochissimo. Il Bologna è molto bravo a valorizzare e vendere i propri gioielli. Detto questo, se il Napoli ha risparmiato 45 milioni per Ndoye, bisogna essere contenti, non è il caso di strapparsi i capelli. Il mercato di quest’anno – anche se lo diciamo ogni anno – è peggiore del precedente. Sembra davvero il teatro dell’assurdo. Quest’anno è qualcosa di allucinante: cifre folli per calciatori normali”.