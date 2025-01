Cajuste confessa: "Vivevo a Posillipo, a Napoli stavo benissimo. Ma quell'energia negativa..."

vedi letture

Jens Cajuste, centrocampista di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito all'Ipswich, è tornato sulla scorsa stagione in un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio: "Quando crei una spirale negativa di energia, scavi sempre verso il basso. Vivevo a Posillipo, sono stato benissimo. Ovviamente adesso a Ipswich è tutto più calmo, vivo nella zona della marina e non si mangia così bene come a Napoli.

Se sono diventato la persona che sono oggi lo devo a mio padre. Quando ero piccolo ci siamo trasferiti in Cina dalla Svezia per lavoro e da lì sono cambiate molte cose. Ad esempio la cultura del rispetto verso gli altri è molto importante in Cina e mi è entrata dentro. A 5 anni già parlavo Inglese e Svedese, imparare una nuova lingua con un diverso alfabeto è dal mal di testa. Devo ammettere che però è stato molto formativo”.