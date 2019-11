Calaiò: "Era importante uscire bene da Anfield, ma il Bologna è la prova del nove"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli: “Mertens mercoledì ha segnato un bellissimo gol ed è più difficile di quello che sembra. L’ha tenuta bassa, l’ha incrociata alla grande e poi per segnare ad Allison devi metterla bene.

La crisi che sta vivendo Napoli la vivono tutte le società, solo che è venuto tutto fuori. Una prestazione come quella contro il Liverpool può dare nuova linfa alla squadra. Era importante uscire bene da Anfield, ma Bologna è la prova del 9 e se verrà fuori una prestazione ed un risultato positivo, potremo dire che la crisi è ormai alle spalle.

Lavezzi ha 34 anni, non è proprio vecchio per cui mi spiace che abbia detto addio al calcio. E’ stato un grande e a Napoli giocatori come il Pocho mancano”.