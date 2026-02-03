Calaiò: “Mercato del Napoli da 5, c'era una carenza e mi aspettavo un acquisto pronto"

Al termine della sessione invernale di calciomercato l'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò, durante il 'Calcio della Sera' su Kiss Kiss Napoli, ha commentato gli acquisti del Napoli: “Dare un voto concreto non è facile, dobbiamo essere realisti. Il voto è insufficiente. A gennaio due dei nuovi acquisti estivi sono andati via.

Hai perso Lucca e Lang e sono arrivati Giovane ed Allison. Non posso dare un voto sufficiente perché a centrocampo dove c’era una carenza mi aspettavo un giocatore pronto. Mi sento di dare 5 al mercato del Napoli”