Genoa, Baldanzi convinto da De Rossi. L'agente svela: "Ha una grossa ascendenza su di lui"
La partenza di Lorenzo Lucca verso la Premier League, la permanenza di Davide Frattesi all'Inter, ma non solo. Nel corso delle ultimissime ore della sessione invernale del calciomercato, l'agente Giuseppe Riso - direttamente dall'Hotel Sheraton Milan San Siro - ai microfoni di TuttoMercatoWeb e Tmw Radio ha fatto una panoramica su alcuni dei suoi assistiti, soffermandosi anche su Tommaso Baldanzi, passato dalla Roma al Genoa: "De Rossi ha una grossa ascendenza su di lui. Lo ha chiamato e lo ha convinto a seguirlo".
Daniel Maldini ha un occasione per crescere con Sarri?
"Lui sa quanto è forte. Arriva da un calcio diverso come quello di Palladino, mentre ora si adatterà a quello di Sarri. Sono convinto che potrà valorizzarlo".
