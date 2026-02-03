Dir. Tuttosport: "Roma e Napoli attive e concrete sul mercato. Juve? Spalletti deluso…"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, il direttore Guido Vaciago ha parlato del mercato della Juventus: "C’erano due modi di scontentare Spalletti. Non prendergli il centravanti oppure prendergliene uno che non gli piaceva o serviva. Comolli e Chiellini, alla fine, hanno scelto il primo. Cioè, si tengono l’allenatore deluso, ma gratis e questo - in teoria - dovrebbe consentire di non lesinare per l’attaccante giusto in estate. E magari non solo quello".

Il direttore del quotidiano poi sottolinea come la dirigenza fosse "in bilico" fra due rischi: "Quello di sbagliare l’acquisto e quello di affrontare il finale di stagione senza una punta centrale forte fisicamente, ritenuta assai utile a Spalletti (e non a torto). Considerato quanto bene sta facendo il tecnico, arrabattandosi con quello che ha, Comolli ha deciso di scansare la possibilità di sperperare altro denaro e inanellare l’ennesimo errore di mercato".

Poi un'analisi sul mercato delle altre big con l'Inter che "doveva prendere un esterno ed è rimasta appesa alla vicenda Perisic". Il Milan invece "ha preso lo stagionato Füllkrug per tamponare là davanti e ha, forse, evitato un pacco con Mateta e non ha tappato il buco in difesa". Roma e Napoli invece sono state "attive e concrete". "Malen potrebbe aver risolto il problema attaccante a Gasperini (cui hanno regalato anche Venturino e Zaragoza); mentre lo sfortunato Conte, colpito da una fantozziana serie di infortuni, trova in Allison e Giovane delle alternative fresche e interessanti".