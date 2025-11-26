Chiariello fa notare: "Peccato per il 3-0, erano due posti in più in classifica"

Umberto Chiariello ieri a Canale 21 ha commentato la vittoria del Napoli contro il Qarabag: "Il Napoli che è piaciuto per mentalità ma soprattutto ha avuto pazienza, ha saputo fare un bel finale di primo tempo, ha avuto una mezz'ora nella ripresa di altissimo livello. Ma Conte ha fatto un capolavoro perché ha cambiato tre volte sistema di gioco nel corso della partita. L'ha giocata anche lui quando ha visto che non sfondava dopo il rigore sbagliato ed è passato al 4-2 3-1 mettendo Politano. Il Napoli ha accentuato la spinta, ha trovato i due gol, Neres su tutti è stato dominante.

Peccato però che il Napoli non l'abbia vinta 3-0. Non mi chiamate incontentabile, ma quel gol in più ci darebbe due posti in classifica in più. In questa Champions la differenza reti è importantissima. Comunque è un 2-0 che vale doppio dopo la bella vittoria con l'Atalanta, quindi è un Napoli che è ripartito benissimo. Questa doppia vittoria, non solo necessaria, ma anche convincente ci porta alla sfida con la Roma con un diverso approccio. Sono molto soddisfatto".