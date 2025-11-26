Ursino: "Conte fa risorgere la squadra nelle difficoltà, perciò è tra i migliori tecnici"

Giuseppe Ursino, direttore sportivo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha parlato dei temi principali della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Direttore, su chi punta per lo Scudetto?

"Una tra Napoli e Inter. Ma ho l'impressione che quest'anno ci sarà qualche sorpresa. Il Milan è una delle favorite per lo Scudetto, ma non la favorita".

Cioè?

"Una tra Roma e Bologna. Il Bologna sarebbe una bella storia, è una squadra che gioca molto bene".

A Napoli, intanto, è tornato il sereno:

"Conte è uno dei più grandi allenatori per questo. Nelle difficoltà fa risorgere la sua quadra. È molto bravo, tecnicamente e psicologicamente".

A Bologna è un Bernardeschi ritrovato...

"L'avevo detto: può ancora dare tanto. L'ho visto bene, soprattutto nelle ultime due partite".

E l'Atalanta, con Palladino?

"A Firenze ha fatto benissimo, è un allenatore bravo. L'Atalanta cambiando tecnico ha cercato di prendere uno che somigliasse molto a Gasperini. Anche se sono contrario a queste cose".