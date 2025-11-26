Del Genio: "Conte finalmente perfetto in conferenza. A Bologna era il sosia..."

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a 'Canale 8' per commentare la vittoria del Napoli contro il Qarabag ma soprattutto per commentare le parole di Conte in conferenza stampa ieri con ironia ma non solo: "Sono commosso, mi viene quasi da piangere da innamorato di calcio e da tifoso del Napoli. Conte ha parlato di aspetti tecnico-tattici come gli stiamo chiedendo da sempre. Ha detto tutte cose giuste.

Quell'infiltrato sosia in conferenza dopo Bologna non vogliamo vederlo più, siamo sicuri non era lui. Questo è il Conte che vogliamo, un grande allenatore che ha spiegato le mosse che ha fatto e che ha parlato degli infortunati. La conferenza è stata perfetta, emozionante, mi sembra un grande segnale. Speriamo che anche le prossime siano così. Questo non significa vincere le prossime trenta partite, magari si può fare anche dopo un risultato non eccezionale una conferenza in modo normale".