Calaiò pazzo di McTominay: "E' straripante! Il miglior centrocampista dell'era ADL"

vedi letture

Durante la trasmissione “Il calcio della sera” su Kiss Kiss Napoli è stato lanciato un sondaggio su quale sia il centrocampista più forte di tutta l’era De Laurentiis.

L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò si è pronunciato a favore di Scott McTominay: "Per quello che è stato speso... il Manchester ci ha fatto un regalo. E' un giocatore straripante, c'ha tutto, è completo. Tra Zielinski, Fabian Ruiz e Hamsik per me McTominay è il primo per come intendo io un centrocampista completo, forte fisicamente, di gamba, che tira, che s'inserisce. Marek è un grandissimo giocatore, però alcune cosine di McTominay gli mancavano".