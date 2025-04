Calaiò: "Se non batti l'Empoli, addio Scudetto. Bologna? Strategia Conte non ha funzionato"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto l'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò: "Il Napoli può vincere tutte le ultime 7 partite? Se vuole ed è al 100%, può anche farcela. Perché quando sta bene fisicamente e mentalmente le ha vinte all'andata, non vedo perché non le possa vincerle adesso. Sicuramente domani mancheranno dei giocatori, ma Mazzocchi, Gilmour e Jesus vanno bene per battere questo Empoli, anche perché l’Empoli non segna da tre mesi. Se poi non vinci con l'Empoli, è giusto che consegni lo Scudetto all'Inter e addio sogni di gloria. Però il Napoli deve continuare il suo percorso, che è quello mentale che Conte ha inculcato ai giocatori, cioè di vincerle tutte al di là dello Scudetto e della Champions. Quindi il Napoli deve fare il suo godersi questo viaggio dando il massimo, sperando che l'Inter sbagli qualcosa. L’Inter non è fisicamente sta benissimo, ma vola sulle ali dell'entusiasmo. Ha come obiettivo il Triplete, vince a Monaco, una vittoria che ti dà una motivazione incredibile. Quindi giocano con molta serenità, cosa che non fa il Napoli che viene da molti pareggi e brutti secondi tempi.

Calo nei secondi tempi? Si può parlare di calo fisico o mentale, ma penso che a Bologna è stata fatta una strategia da Conte, di abbassarsi e ripartire. Ma la gamba non c'era più per ripartire, si poteva qualche cambio in più. Si può dire che nei secondi tempi, quando il Napoli vince, nella ripresa gli viene un po' il braccino. Solo che quando all’andata ti è andata anche bene quando gestisci contro il Lecce, quando però affronti Bologna o Milan, la gestione del risultato è completamente diversa. In questo campionato anomalo, se stai al 50% puoi perdere contro chiunque. Per questo, lo ripeto, mi auguro un Napoli che si faccia trovare presente e continuerà la lotta fino all'ultimo".