Calaiò su Mertens: “O ha un’offerta dall’estero o ha sparato alto per arrivare alla metà”

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli: “Pensavo che tra Mertens e De Laurentiis si potesse trovare un accordo con il dialogo. Non pensavo che il calciatore chiedesse una cifra così alta. Quindi potrebbe essergli arrivata un’offerta tale dall’estero oppure ha sparato alto per arrivare alla metà. Non mi aspettavo una richiesta così, con tutto il bene che voglio a Dries, 4 milioni sono tanti. Ci sono stati problemi già con Insigne. Non mi aspettavo potesse arrivare a chiedere quasi 7 milioni in due anni”.