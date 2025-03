Calamai attacca Spalletti: "Presi altri gol da calcio piazzato, è inaccettabile"

Scrive così il giornalista fiorentino Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb che si focalizza sulla gara persa dall'Italia contro la Germania

"Due soliti errori difensivi condannano gli azzurri. Kean troppo solo, Raspadori non incide". Scrive così il giornalista fiorentino Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb che si focalizza sulla gara persa dall'Italia contro la Germania: "La prima sfida premia la Germania. E’ vero, abbiamo avuto quattro-cinque interessanti occasioni da gol ma il 2 a 1 finale per i nostri avversari ci sta tutto. Il cittì Nagelsmann vince il duello con Spalletti. La Germania ha messo in campo più qualità. Più personalità. Anche quando è andata in svantaggio ha continuato a fare possesso palla, a dettare i tempi della partita. Musiale è un calciatore speciale. Ma intorno ha tanti compagni che parlano la sua stessa lingua, E l’Italia? Abbiamo perso per due clamorosi errori della nostra difesa. Ingenuità pagate a caro prezzo.

Continuiamo a prendere gol su situazioni da calcio piazzato. E questo è inaccettabile. Spalletti ha rinunciato a difendersi a zona su angoli o punizioni. Ma il risultato è stato lo stesso. Non è solo un problema di altezza dei nostri difensori. E’ mancata l’attenzione. Forse manca un vero leader. Peccato poi per l’infortunio che ha colpito nel finale Calafiori. Il nostro cittì deve trovare una soluzione non si possono continuare a prendere reti in fotocopia. Difesa balbettante, attacco che ha faticato a finalizzare. Kean si è battuto con grande determinazione, ha cercato anche la via del gol con un paio di conclusioni importanti. Ma non ha avuto il giusto sostegno da parte di Raspadori ed è stato chiamato fuori quando è entrato Lucca.