Calamai boccia le polemiche di Conte: "Perchè mettere in piazza tutto il suo malessere?"

vedi letture

"Due squadre al comando, ma nessuna sorride". Scrive così il giornalista fiorentino Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb che si focalizza sul duello in vetta alla classifica: "Neppure il Napoli che pure ha recuperato tre punti ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Non capisco la scelta di Antonio Conte di mettere in piazza tutto il suo malessere in un momento così decisivo del campionato. Che il tecnico avesse dei problemi era chiaro da tempo. Credo che la partenza di Kvara e la mancata sostituzione della stella georgiana siano ferite che ancora sanguinano.

Ma il Napoli può vincere lo scudetto. Non è brillante ma comunque è riuscito ad agguantare Lautaro e compagni.

Un’iniezione di autostima per tutto il mondo partenopeo. Le amare riflessioni del condottiero potrebbero avere riflessi negativi dentro il gruppo. Vedremo come finirà il testa a testa con l’Inter. Di fatto è logico immaginare che a fine stagione Conte ripartirà. Il presidente De Laurentiis negli ultimi tempi fatica a trovare il giusto feeling con i suoi allenatori. Spalletti se n’è andato dopo aver vinto uno scudetto storico e rifiutando un aumento di stipendio da capogiro. Nella passata stagione è stato un massacro, Tre allenatori, tre fallimenti. De Laurentiis aveva scelto di ripartire da uno dei più bravi in assoluto. Da Antonio Conte. Ma a quanto pare anche questo matrimonio non funziona. Eppure il Napoli è primo in classifica. Il presidente azzurro farà bene ad analizzare questo scenario con grande attenzione. E’ colpa degli allenatori che pretendono troppo da una realtà come il Napoli (che non ha la potenza economica di alcuni top club) oppure è la proprietà che non riesce mai ad accontentare i propri strateghi? Serve una risposta in tempi brevi, Lukaku e compagni possono vincere il titolo. Sarebbe un autogol clamoroso rovinare questo finale di campionato…"