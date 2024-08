Calamai: "Caso Osimhen penalizza Conte, ADL deve prendere una decisione"

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato del futuro di Victor Osimhen: "Anche a Napoli c’è un problema scottante. Il caso Osimhen penalizza il lavoro di mister Conte. In questo caso gli scenari sono diversi: la società vuole vendere l’attaccante e l’attaccante è pronto a partire. Manca però l’offerta giusta. Quelle arrivate sono lontane anni luce da 150 milioni chiesti dal club partenopeo.

Nel frattempo Osimhen non gioca le amichevoli e Lukaku continua ad allenarsi a casa nella speranza che si liberi il posto all’ombra del Vesuvio. Il Napoli potrebbe accontentarsi di una cifra tra gli ottanta e i cento milioni più magari qualche bonus? Il presidente De Laurentiis è uno che non ama accettare compromessi. Ma fino a che punto potrà tenere in piedi questa situazione? L’inizio del campionato è alle porte".