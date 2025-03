Calamai: "Che crescita Lukaku, ma club avrebbe dovuto regalare a Conte un titolare in più"

Scrive così Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb che si focalizza sul duello in vetta alla classifica

"Ora abbiamo una terza candidata allo scudetto. La Dea travolge la Juve e si mette nella scia di Inter e Napoli". Scrive così il giornalista fiorentino Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb che si focalizza sul duello in vetta alla classifica: "La Dea è nella scia di Inter e Napoli. Due squadre che nell’ultimo turbo di campionato hanno conquistato tre punti ma con grande fatica. La formazione di Inzaghi deve convivere con lo stress da Champions. I ragazzi di Conte devono reggere lo stress da alta classifica. Saranno i dettagli a fare la differenza.

Nel Napoli sta crescendo di gara in gara Lukaku che ha ritrovato la via del gol e che è abile a lavorare per i compagni. Credo però che la società avrebbe dovuto regalare un titolare in più a Conte nel mercato invernale. L’Inter è più solida, ha più calciatori abituati a lottare per lo scudetto. Ma non ha in questo momento la brillantezza dei giorni migliori.