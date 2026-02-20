Tiberio Ancora: "Infortuni? Escludo possa essere problema di preparazione"

"Infortuni? Escludo possa essere un problema di preparazione perché per 20 anni ho lavorato con Costantino Coratti, conosco i suoi metodi: è il mago della condizione del calciatore". Così parla Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli di Conte, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Mattino.

"Però un dato c'è. In 20 anni di calcio con Conte gli unici due anni che non sono stato all'Inter e questo al Napoli sono successe le stesse cose, ma ripeto che non è detto che con me le cose sarebbero andate diversamente. Lo scorso anno siamo stati la terza squadra di serie A con meno infortunati" spiega Ancora.