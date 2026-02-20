Marolda: "A fine campionato Rrahmani chiederà l'approvazione della 104"

vedi letture

"Io scambierei subito il quarto posto del Napoli con la fine del campionato adesso. Ogni volta è un lamento...". Così Ciccio Marolda, ai microfoni di Giochiamo d'Anticipo su Televomero, parla della stagione del Napoli: "A fine campionato Rrahmani chiederà l'approvazione della 104. Connessione tra infortuni ed età dei calciatori? Io non posso sicuramente pensare che sia solo sfortuna e mala sorte. C'è una concomitanza di cose ed anche di responsabilità, secondo me.

La doppietta di Lang contro la Juve? Un giocatore non va abbandonato dopo 2 mesi... Oriali poteva fare da mediatore e magari chiedere a Conte un po' di pazienza. Dal punto di vista tecnico, il Napoli ha bruciato una campagna acquisti e la possibilità di migliorare la squadra.

Alisson Santos? Sarei curioso di vederlo contro l'Atalanta, anche perché è una squadra che mena, quindi potrebbe prendere molti cartellini gialli. Dall'altro lato dico: ha fatto una partita, non è che è il salvatore della patria. Non sarebbe uno scandalo tenerlo in panchina".