Calamai: "Comuzzo-Napoli, Commisso fermi tutto! Cederlo errore clamoroso"

Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha parlato oggi del tema caldo in casa Fiorentina, ovvero la possibile cessione di Pietro Comuzzo, col Napoli che nelle prossime ore potrebbe tentare l'assalto decisivo per il classe 2005: "Ho capito che a trenta milioni più 5 di bonus si chiude. A quel punto la dirigenza viola sarebbe accontentata e l'ultima parola spetterebbe al presidente.

Io mi rivolgo proprio a lui, a Rocco Commisso: perdere Comuzzo sarebbe un errore tecnico clamoroso, un errore di immagine grave; per quanto ha detto il presidente stesso, la Fiorentina non ha bisogno di soldi. Ci deve pensare Commisso a fermare questa operazione, perché resto convinto che la sua cessione al Napoli sarebbe una grande sconfitta per il mondo viola".