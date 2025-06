Calamai e la grana Osimhen: "Balla una montagna di soldi e può frenare mercato Napoli"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, la firma del giornalismo sportivo Luca Calamai ha parlato della delicata questione che riguarda il futuro di Victor Osimhen: "De Laurentiis deve gestire il caso Osimhen. Vicenda scomoda. Ballano una montagna di soldi. Balla la possibilità per il club partenopeo di fare un mercato ancora più esplosivo. Se Osi non accetta l’offerta dei ricchi arabi partirà per il ritiro ma da separato in casa. Nel frattempo il club partenopeo tiene aperte alcune opzioni per trovare un’altra punta di prima fascia.

Tra le opzioni c’è il gioiello italiano Lucca. Il centravanti dell’Udinese piace al Napoli, al Milan e alla Fiorentina nel caso in cui Moise Kean decidesse di lasciare la società viola. Lucca è un talento importante. Costa una trentina di milioni. L’Udinese è da sempre una bottega cara. Anche il cittì Gattuso aspetta con curiosità di sapere il destino di questo giovane gioiello. Lucca può essere una pedina importante per l’inseguimento alla qualificazione Mondiale".

Sul Mondiale per Club - "Mi chiedo infine quanto pagheranno Inter e Juve questo assurdo Mondiale per club. Un torneo inutile che però potrebbe creare problemi fisici (speriamo non una raffica di infortuni) ai calciatori. E’ vero che Inter e Juve hanno bisogno di quel tesoro o tesoretto. Capiremo presto se per soldi si può complicare la nuova stagione."