Dzemaili consiglia: "Napoli, vai su Lucca! Un altro forte l'ha preso l'Inter"

vedi letture

L'ex centrocampista di Bologna e Napoli Blerim Dzemaili ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato della formazione azzurra che per la prossima stagione si è assicurata un giocatore di assoluto livello in mezzo al campo come Kevin De Bruyne:

"Il colpo De Bruyne è stato davvero importante, fa alzare ancora l'asticella. Poi è chiaro che Conte abbia bisogno di altri giocatori, già aveva fatto un miracolo in questo campionato. E' importante avere una rosa lunga quando hai più competizioni. Lucca mi piace molto, andrei più su di lui. L'altro colpo importante è quello di Bonny all'Inter, mi piace molto come colpo".