Anellucci su Beukema: "Esagerate queste valutazioni mostruose dopo una buona annata"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Il Napoli, con 35 milioni, potrebbe portare a casa Beukema dal Bologna: uno dei difensori più interessanti e maturi dell’ultima Serie A.

“Sicuramente, ma sai… ci sono situazioni in cui ti chiedi: ‘Com’è possibile che questo sia così forte e nessuno se ne sia accorto prima?’. Quando fai scouting, devi mettere tutto sul tavolo. Ci sta che ogni tanto arrivi la stagione perfetta, ma bisogna anche saper distinguere. Potrebbe anche aver fatto una stagione buona, ma non è che viene da tre-quattro anni di alto livello. È facile prendere abbagli. Magari uno fa dieci-quindici partite perfette, gli va tutto bene: segna da centrocampo, tutto gira. L’anno dopo, magari, su quaranta occasioni non ne butta dentro una. Queste valutazioni mostruose su giocatori che hanno fatto solo una buona annata le trovo davvero esagerate. Bisognerebbe andarci con i piedi di piombo.”

Chi ci è andato con i piedi di piombo, invece, è Bonny del Parma, che sembra ora convinto ad accettare l’Inter. Secondo lei, può ritagliarsi spazio nella rosa nerazzurra?

“Sì, è un buon giocatore. Chivu lo conosce bene, lo ha già avuto e sa cosa può e cosa non può dargli. Fa un salto importante, da una squadra che si è salvata nelle ultime giornate a una che deve vincere sempre, subito, e con pressione. Io, sinceramente, sarei andato su giovani italiani da valorizzare. Per esempio, avrei tenuto Pio Esposito. Per me è un profilo molto interessante, così come suo fratello Sebastiano. Sono il futuro della Nazionale, lo dico da anni. Avrei fatto crescere gli Esposito piuttosto che investire su uno straniero. Ma è una mia opinione: evidentemente, all’Inter hanno fatto altre valutazioni.”

Potendone scegliere solo uno, quale dei due Esposito avrebbe fatto crescere: Sebastiano, ora all’Empoli, o Francesco Pio, che si sta mettendo in mostra al Mondiale per Club?

“Francesco Pio, senza dubbio. È già nell’Inter. Ma anche Sebastiano per me è un ottimo giocatore. Chiunque li prenda fa un affare. Ma se hai già un ragazzo così in casa, io me lo terrei stretto e lo farei crescere. Quando arriva il momento giusto, lo butti dentro. Francesco Pio ha segnato un gol pochi giorni fa che mi ha ricordato certi attaccanti di alto livello. Forse è il talento che mancava all’Italia, tutte le movenze sono da attaccante vero. Ecco perché non capisco certe scelte. Tutti dicono che bisogna far crescere i giovani, farli giocare. Ma quando hai l’occasione di farlo davvero, vai a prendere Bonny?