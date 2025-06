Sindaco Castel di Sangro: "Amichevoli non si terranno più in notturna, ma ecco quando"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Paris FC a Castel di Sangro? Sicuramente si giocherà in tardo pomeriggio, di certo non giocheremo più in notturna. Ci saranno tre amichevoli importanti e da lì ad una settimana inizierà poi il campionato. Alloggio del Napoli? Non cambia nulla, alloggeranno in una struttura isolata dal centro abitato per avere quella privacy che occorre in questi casi.

Abbiamo messo a punto tutte le strutture ricreative, dal parco acquatico a quello avventura, compreso il sistema ciclabile. Vogliamo dare un senso di vacanza a chi verrà a seguire il ritiro, è giusto che si coniughi anche svago e divertimento. De Laurentiis? Mi ha chiamato stamattina, lo devo richiamare, ma le sorprese non le anticipiamo. Sicuramente faremo qualcosa di bello e coreografico per il compleanno di Antonio Conte”.