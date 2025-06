Centro sportivo, il sindaco di San Paolo Belsito: "Incontro col Napoli un anno fa, qui si può"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il Sindaco di San Paolo Bel Sito Raffaele Barone. Di seguito le sue parole: "Centro sportivo? Non siamo i depositari della verità, ringrazio il Dott. Antonio Corvo che è un autorevole firma del giornalismo, ma le cose sono andate diversamente. Un anno fa abbiamo avuto un incontro con una delegazione del Napoli Calcio guidata dal genero del presidente Aurelio De Laurentiis, dall’architetto Gino Zavanella e da un commercialista. In quell’occasione, i rappresentanti del Napoli hanno visitato il nostro sito e hanno raccolto informazioni e dati sull’area e sui suoi collegamenti autostradali e ferroviari. Tra l’altro, noi stiamo realizzando anche un campo innovativo in erba sintetica in Campania, loro si sono mostrati interessati al progetto e si sono presi tutte le informazioni necessarie. Nonostante ciò, ci siamo lasciati che qualora si fossero mostrati interessati alla nostra zona ce lo avrebbero comunicato e ci saremmo risentiti.

Fino ad oggi, però, da quell’incontro non è arrivata nessuna comunicazione dal Napoli Calcio, almeno con noi dell’amministrazione del Comune. Dopo di che, qualora loro dovessero essere interessati, noi saremo ben felici. I terreni del nostro territorio sono di proprietà di soggetti privati con cui avevamo già dialogato e con cui avevamo raggiunto un accordo per acquisirli. Tra l’altro, tutti i terreni sono previsti dal piano regolatore del Comune, quindi non c’è bisogno di alcun iter amministrativo con cui renderli ad uso sportivo. C’è solo bisogno di una richiesta ufficiale del calcio Napoli di essere interessati al nostro territorio. Ci sono i 30 ettari richiesti dal Napoli e ci sono gli spazi per fare qualsiasi cosa la società azzurra richieda. Da questo momento, visto la richiesta e le notizie riportate sulla stampa, mi attivo affinchè questo progetto si possa realizzare".