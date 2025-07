Calamai: "Ho dubbi sul progetto tridente con Lookman, Lautaro e Thuram"

vedi letture

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista fiorentino e firma storica della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato della situazione legata ad Ademola Lookman: "Ho qualche dubbio invece sul progetto tridente che il nuovo tecnico dell’Inter Chivu pare intenzionato a sviluppare. Lautaro, Thuram e Lookman tutti insieme mi sembrano tanti. Forse troppi. Dovrebbero essere disposti a un grande sacrificio in fase di non possesso palla. Atteggiamento che non figura nello “storico” di questi attaccanti.

Il calcio mi hanno insegnato è fatto di equilibri. Un’Inter così magari con Dumfris e Dimarco sulle corsie esterne sarebbe troppo sbilanciata in avanti. Il probabile arrivo di Lookman in nerazzurro mi suggerisce un’altra riflessione. Non sarebbe meglio per l’Inter cedere in prestito in Serie A il talento Pio Esposito? Stiamo parlando di un talento speciale che ha bisogno di giocare, di fare gol. Potrebbe essere addirittura la grande sorpresa della nostra Nazionale tra un anno quando mi auguro saremo al Mondiale. Con l’arrivo di Lookman e il misterioso acquisto di Bonny rischia di avere pochissimo spazio".