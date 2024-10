Calamai pazzo di Conte: "Già padrone del Napoli, micidiale quando lavora su un solo obiettivo"

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha commentato così la situazione in campionato

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha commentato così la situazione in campionato: "Vola il Napoli di Conte. Antonio è già padrone della sua nuova creatura. In poco tempo ha riportato la squadra partenopea in testa alla classifica, ha rilanciato un talento come Kvara (suo il gol decisivo contro l’Empoli) e ha restituito al suo ruolo De Laurentiis.

Che, siamo sicuri, non chiedeva altro se non di tornare a fare il suo mestiere di Presidente. Non me la odi dire che il Napoli è la squadra favorita per lo scudetto. La corsa è ancora lunga. Di sicuro, lotterà per il titolo fino all’ultimo. Confermando quello che già sapevo e cioè che Conte se può lavorare solo su un obiettivo è micidiale. Il tecnico ha riacceso anche l’entusiasmo di un popolo speciale come quello azzurro. Kvara e compagni avranno il sostegno di migliaia di tifosi in ogni angolo d’Italia".