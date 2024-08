Calamai replica a Conte: "Scudetto mai un tranello! Pensi al presente, è tatticamente in ritardo"

"Il tecnico partenopeo non mi era piaciuto alla vigilia quando era finito a parlare dello scudetto di Spalletti"

Il giornalista fiorentino ex Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato del delicato momento in casa Napoli: "Che disastro la prima di Conte. Il tecnico partenopeo non mi era piaciuto alla vigilia quando era finito a parlare dello scudetto di Spalletti come un qualcosa che poteva trasformarsi in un tranello. Quel titolo non sarà mai un tranello. Conte si preoccupi del presente. Il suo progetto tattico è in evidente ritardo. E la goleada del Verona porta Conte e De Laurentiis sul banco degli imputati. Quanto tempo servirà per risolvere il caso Osimhen-Lukaku?

Il Napoli ha l’obbligo di conquistare almeno la zona Champions. In caso contrario sarebbe un fallimento. Ma oggi oltre al bomber manca anche un’idea fresca, vincente. Magari Conte faccia rivedere alla sua squadra quando il Napoli di Spalletti provava a recuperare subito palla ripiegando con otto-nove giocatori. Oltre ai valori tecnici c’era uno spirito speciale. Animo di cui nel Napoli di Conte non si vede traccia".